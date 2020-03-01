Пермь: новости дня
21:01 | 4.03.2020
«Уралкалий» посетил глава Пермского края Дмитрий Махонин
В ходе визита руководитель региона совместно с генеральным директором «Уралкалия» Дмитрием Осиповым спустился в шахту БКПРУ-4. Дмитрий Махонин увидел работу горного добывающего комплекса в составе комбайна «Урал-20Р», бункера-перегружателя и самоходного вагона, а также самый большой в мире подземный склад калийной руды. На глубине 400 метров глава региона пообщался с шахтерами - машинистом горных выемочных машин и водителем самоходного вагона.
Также в ходе визита главы региона в Березники прошло заседание Совета директоров промышленных предприятий, на котором Дмитрий Осипов представил доклад о промышленной кооперации «Уралкалия» в области закупок.
Дмитрий Махонин, глава Пермского края, отметил:
- «Уралкалий» - один из ключевых партнёров Пермского края. Компания многое делает для развития социальной инфраструктуры, в том числе создаёт новые рабочие места. При реализации проектов важно бережное отношение к ресурсам, особенно к человеческим. Любое большое производство держится на плечах рабочих, поэтому так важно создавать комфортные условия для сотрудников и их семей.
Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий», отметил:
- С главой Пермского края мы обсудили текущие задачи компании, наши инвестиционные планы. «Уралкалий» уже подписал с краевыми и федеральными властями специальные инвестиционные контракты, общая сумма инвестиций по этим проектам составит порядка 200 млрд рублей. В ходе их реализации планируется создание более 2000 новых рабочих мест.
Наша цель - сохранение лидирующих позиций в отрасли. И как один из крупнейших работодателей региона мы приветствуем меры поддержки краевого правительства, направленные на развитие промышленного производства и экономического потенциала Пермского края.
© «Вечерние ведомости»
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