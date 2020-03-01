Сельскую ипотеку в Прикамье начнут выдавать уже в марте

17:03 | 4.03.2020

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации приступило к подписанию соглашений с банками-участниками программы льготной сельской ипотеки. В Прикамье выдача льготной ипотеки для покупки жилья в сельской территории начнется в марте 2020 года. Первым на территории Пермского края приступит к выдаче льготной сельской ипотеки АО Россельхозбанк. Соответствующее соглашение с Минсельхозом России банк подписал 3 марта.



В Пермском крае на получение сельской ипотеки подано уже 445 заявок на общую сумму 876 млн рублей.



Как пояснила министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Оксана Бреднева, сельская ипотека благодаря господдержке позволит улучшить жилищные условия граждан, проживающих в сельских территориях Прикамья.



Льготная сельская ипотека выдается по ставке не выше 3%, на срок не более 25 лет, сумма 3 млн рублей, на цели:



- покупка квартиры в готовом или строящемся доме по договору купли-продажи/ договору долевого участия;



- строительство или завершение строительства жилого дома на земельном участке, находящемся в собственности;



- покупка дома с землей по договору купли-продажи/ покупка земельного участка и строительство на нем жилого дома.

© «Вечерние ведомости»