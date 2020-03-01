Пермяков приглашают на праздничные мероприятия в планетарий

16:48 | 4.03.2020

8 марта в Пермском планетарии (бульвар Гагарина, 27а) пройдет праздничная программа, посвященная Международному дню планетариев и Международному женскому дню.



В 10:00 в фойе планетария пройдет познавательное утро «Бюро космических любопытностей». В 10:30 стартует полнокупольная программа для детей от 3-х лет «Небесные светлячки».



Для ребят постарше в 11:30 в фойе состоится занимательный урок «Квазар – волчОК». После чего, в 12:00, пройдет программа «Верхом на комете». Она рассчитана для детей от 6 лет.



В 13:30 состоится игровая программа «Купол небес полон тайн и чудес», а в 15:00 зрителей ждет премьера «Чёрные дыры: парадоксы, загадки, сенсации». Она будет интересна ребятам от 12 лет.



Также в этот день пройдет акция «Подарок маме» и полнокупольная программа «Круиз по Солнечной системе». Начало в 16:00.



В 17:00 начнет свою работу астрономический кружок «Школа маленьких звездочетов».



Завершит праздничный день очередная премьера полнокупольной программы «В поисках внеземных цивилизаций». Ее начало в 19:00.

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