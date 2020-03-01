Пермь: новости дня
16:14 | 4.03.2020
В Перми обновлены фасады шести домов на Комсомольском проспекте
Всего в центре Перми планируется провести капитальный ремонт фасадов 54 многоквартирных домов – с финансированием 629,0 млн рублей, предусмотренным программой «Развитие системы ЖКХ 2019-2023».
На данный момент выделены субсидии из бюджета города на капитальный ремонт фасадов 30 домов. Из них в 6 домах работы завершены или находятся в высокой степени готовности. К ним относятся дома на Комсомольском проспекте, 10, 75, 85, 87, а также улице Краснова, 28.
В остальных домах работы находятся на разных стадиях – по части домов заключены договоры на проведение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту фасадов. Например, дома №7, 8, 14, 17, 30, 31А, 40, 41, 44, 50, 63 по Комсомольскому проспекту, №26 по улице Краснова, №69 по улице Луначарского, №78 по улице Пушкина. Часть домов находится в стадии заключения договоров на проведение строительно-монтажных работ – №52, 55, 56, 58 по Комсомольскому проспекту. В доме по адресу Комсомольский проспект, 70 разработана и проходит экспертизу проектно-сметная документация, еще 5 домов находятся на стадии разработки проектно-сметной документации.
Стоит отметить, что капремонт включает не только обновление облицовки здания, в некоторых домах проводится ремонт кровли, фундамента, инженерных коммуникаций и прочих элементов по решению собственников помещений в рамках реализации региональной программы капремонта. Так, в доме по адресу Комсомольский проспект, 7 собственники дополнительно к капитальному ремонту фасада, который финансируется из бюджета города, приняли решение в рамках собираемых средств за капитальный ремонт выполнить замену лифтового оборудования, капитальный ремонт кровли, подвала, систем отопления, ХВС, ГВС, водоотведения, электроснабжения.
© «Вечерние ведомости»
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