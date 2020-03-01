В Перми ожидается резкое похолодание

12:09 | 4.03.2020

Вечером 4 марта температура воздуха начнет понижаться, в ночь на 5 марта достигнет -11 градусов. Всем коммунальным службам поставлена задача сконцентрироваться на тотальной обработке тротуаров, чтобы не допустить образования скользкости.



По данным метеорологов, 4 марта днем на территории города будет проходить холодный фронт, который принесет с собой снегопады, местами сильные, усиление ветра до 9 м/с, метели. Температура воздуха днем составит 0.. +1°С, к вечеру понизится до -1..-3°С, а в ночь с 4 на 5 марта столбик термометра опустится до -11°С, днем повысится только до -4°С. Ночь пятницы будет еще холоднее и по-прежнему без осадков. В выходные Пермь ждет потепление.



Переходы через ноль могут вызвать образование наледи на тротуарах, поэтому в такие периоды пешеходам рекомендуется надевать удобную обувь и соблюдать осторожность, а водителям – быть особенно внимательными на дорогах. Коммунальные службы города должны в ночь обработать тротуары во избежание скользкости. Отметим, что ранее подрядчики сосредоточили усилия на вывозе снега и уже начали проводить ежегодные весенние противопаводковые мероприятия.



Всего с начала зимы из города вывезено более 1 млн кубических метров снега. В Перми в среднем работает 210 единицы техники днем и около 226 ночью, ручную уборку днем ведут около 300 человек, ночью – 154.



Жители могут направлять свои замечания по уборке снега в районные учреждения благоустройства, также учитывается информация, размещенная в социальных сетях. Персональная ответственность за уборку снега в городе и состоянии улично-дорожной сети лежит на заместителе главы администрации города Анатолии Дашкевиче.

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