Инвесткомиссия рассмотрела ряд пермских проектов

18:38 | 3.03.2020

Перед внесением поправок в бюджет муниципальные власти провели заседание комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов. В работе приняли участие глава города Перми Дмитрий Самойлов, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов, депутаты Олег Бурдин, Василий Кузнецов, Павел Фадеев, первый заместитель главы администрации города Перми Виктор Агеев, заместитель главы администрации города Перми - начальник департамента дорог и благоустройства Анатолий Дашкевич.



Начальник департамента образования администрации города Перми Людмила Серикова рассказала о необходимости выделить средства на приобретение оборудования, мебели, инвентаря для оснащения школы в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района. Строительство осуществляется в рамках соглашения между муниципалитетом и застройщиком. По завершении проекта образовательное учреждение будет передано в собственность города, дата окончания строительства – 2020 год. «Это будет самая большая школа в городе, на 1 225 мест», – отметила Людмила Серикова. В соответствии с нормативом объем финансирования школы составит более 69 млн рублей, оборудование одного места ученика – 56 тысяч 413 рублей.



Заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов хотел узнать, достаточно ли финансирования для школы, которая будет объединена со школой дизайна «Точка». Людмила Серикова пояснила, что расчеты были проведены с учетом направления деятельности учащихся, а именно – IT-технологии. К тому же застройщик готов вложить свои средства в развитии учреждения.



Депутат Василий Кузнецов поинтересовался, где будут расположены спортивные объекты. Докладчик рассказала, что за территорией образовательного учреждения предусмотрен стадион.



Еще один проект - строительство здания для общеобразовательного учреждения в микрорайоне ДКЖ Дзержинского района, в квартале, ограниченном улицами Боровой, Папанинцев, Энгельса и Углеуральской. По словам Людмилы Сериковой, проект планировки территории проходит согласование для выделения конкретного участка. Предположительная стоимость реализации составит 841 млн рублей. Школа рассчитана на 1 050 мест для трех ступеней образования. Отмечено, что проект является типовым.



На комиссии прозвучал ряд вопросов, в частности, какова площадь участка, где предполагается размещение спортивной площадки. Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин отметил, что документы оформлены некорректно, разнятся суммы финансирования. Аналитики объяснили, что это связано с использованием неактуальных индексов Минэкономразвития. «Мы можем сэкономить порядка 27,5 млн. рублей, если будем использовать актуальные формы расчета», – заметил Дмитрий Малютин.



Депутаты считают, что принимать решение по данному проекту рано. Глава города Перми Дмитрий Самойлов предложил повторно посмотреть его после исправления неточностей.



Участники заседания поддержали увеличение объема финансирования для школы на ул. Юнг Прикамья, 3, на расширение и реконструкцию 3-й очереди канализации города и на строительство трамвайных путей между станциями Пермь-II и Пермь-I.



Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин подчеркнул, что к подготовке документов и заседаний нужно подходить тщательнее: «День заседания инвестиционной комиссии у нас закреплен, давайте ориентироваться на него. Если что-то происходит вне плана, надо вносить уже вне плана, а не отправлять пакет документов в последний момент. Люди сидели и работали в выходные дни, вместо того, чтобы отдыхать».



«Некоторые представленные проекты, подготовка документации вызывают серьезные вопросы. Та же история с трамваями: нет четкого прогноза, плана, конкретики действий, оценки рисков. Нам следует думать о том, как это воспримут жители, заранее продумывать шаги. Инвестиционные проекты так не реализуют», – подытожил Дмитрий Малютин.



Вновь комиссия соберется через неделю.

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