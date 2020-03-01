 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

18:38 | 3.03.2020

Инвесткомиссия рассмотрела ряд пермских проектов

Перед внесением поправок в бюджет муниципальные власти провели заседание комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов. В работе приняли участие глава города Перми Дмитрий Самойлов, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов, депутаты Олег Бурдин, Василий Кузнецов, Павел Фадеев, первый заместитель главы администрации города Перми Виктор Агеев, заместитель главы администрации города Перми - начальник департамента дорог и благоустройства Анатолий Дашкевич.

Начальник департамента образования администрации города Перми Людмила Серикова рассказала о необходимости выделить средства на приобретение оборудования, мебели, инвентаря для оснащения школы в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района. Строительство осуществляется в рамках соглашения между муниципалитетом и застройщиком. По завершении проекта образовательное учреждение будет передано в собственность города, дата окончания строительства – 2020 год. «Это будет самая большая школа в городе, на 1 225 мест», – отметила Людмила Серикова. В соответствии с нормативом объем финансирования школы составит более 69 млн рублей, оборудование одного места ученика – 56 тысяч 413 рублей.

Заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов хотел узнать, достаточно ли финансирования для школы, которая будет объединена со школой дизайна «Точка». Людмила Серикова пояснила, что расчеты были проведены с учетом направления деятельности учащихся, а именно – IT-технологии. К тому же застройщик готов вложить свои средства в развитии учреждения.

Депутат Василий Кузнецов поинтересовался, где будут расположены спортивные объекты. Докладчик рассказала, что за территорией образовательного учреждения предусмотрен стадион.

Еще один проект - строительство здания для общеобразовательного учреждения в микрорайоне ДКЖ Дзержинского района, в квартале, ограниченном улицами Боровой, Папанинцев, Энгельса и Углеуральской. По словам Людмилы Сериковой, проект планировки территории проходит согласование для выделения конкретного участка. Предположительная стоимость реализации составит 841 млн рублей. Школа рассчитана на 1 050 мест для трех ступеней образования. Отмечено, что проект является типовым.

На комиссии прозвучал ряд вопросов, в частности, какова площадь участка, где предполагается размещение спортивной площадки. Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин отметил, что документы оформлены некорректно, разнятся суммы финансирования. Аналитики объяснили, что это связано с использованием неактуальных индексов Минэкономразвития. «Мы можем сэкономить порядка 27,5 млн. рублей, если будем использовать актуальные формы расчета», – заметил Дмитрий Малютин.

Депутаты считают, что принимать решение по данному проекту рано. Глава города Перми Дмитрий Самойлов предложил повторно посмотреть его после исправления неточностей.

Участники заседания поддержали увеличение объема финансирования для школы на ул. Юнг Прикамья, 3, на расширение и реконструкцию 3-й очереди канализации города и на строительство трамвайных путей между станциями Пермь-II и Пермь-I.

Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин подчеркнул, что к подготовке документов и заседаний нужно подходить тщательнее: «День заседания инвестиционной комиссии у нас закреплен, давайте ориентироваться на него. Если что-то происходит вне плана, надо вносить уже вне плана, а не отправлять пакет документов в последний момент. Люди сидели и работали в выходные дни, вместо того, чтобы отдыхать».

«Некоторые представленные проекты, подготовка документации вызывают серьезные вопросы. Та же история с трамваями: нет четкого прогноза, плана, конкретики действий, оценки рисков. Нам следует думать о том, как это воспримут жители, заранее продумывать шаги. Инвестиционные проекты так не реализуют», – подытожил Дмитрий Малютин.

Вновь комиссия соберется через неделю.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:58 | 3.03.2020
Власти Екатеринбурга обсудили проблемы обращения с мусором

19:46 | 3.03.2020
Ученики свердловских школ выступят на Всероссийской олимпиаде по информатике

19:21 | 3.03.2020
В Нижнем Тагиле будут судить свердловчанина, обвиняемого в мошенничестве в размере более 90 тысяч рублей

18:55 | 3.03.2020
Екатеринбург встал в 8-балльных пробках

18:44 | 3.03.2020
В этом году сдадут самый большой дом ЖК «Любимов» в Березниках

18:41 | 3.03.2020
Прихожане екатеринбургских храмов собрали две тонны вещей для бездомных

18:38 | 3.03.2020
Инвесткомиссия рассмотрела ряд пермских проектов

18:30 | 3.03.2020
Депутат Василий Кузнецов ответил на вопросы пермяков: «К каждому обратившемуся – внимание и индивидуальный подход»

18:26 | 3.03.2020
В Перми открыли мемориал «Солдат России»

18:21 | 3.03.2020
В Свердловской области волонтеры устроили женщинам-ветеранам «день красоты» в преддверии 8 марта

18:15 | 3.03.2020
В Перми начинается процедура комплектования детских садов

18:11 | 3.03.2020
В Екатеринбурге парень напал на автобус из-за того, что водитель не согласился ждать его маму

17:54 | 3.03.2020
Строители извинились перед горожанами за неудобства в ходе инцидента на стройплощадке из-за челябинского крана

17:41 | 3.03.2020
Екатеринбург: «Что дозволено вице-мэру, не дозволено горожанам»

17:40 | 3.03.2020
Сотрудники Росгвардии поймали в Екатеринбурге вора, который находился в федеральном розыске

17:31 | 3.03.2020
В Краснотурьинске у ребенка диагностировали «не китайский» коронавирус

17:30 | 3.03.2020
Рейс S7 2508 отправился в Москву

16:59 | 3.03.2020
В Свердловском облсуде рассматривается дело об убийстве и разбойном нападении на пункт скупки лома

16:41 | 3.03.2020
На Среднем Урале за год изъято 422 фальшивые купюры

16:14 | 3.03.2020
В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку по факту схода наледи

15:49 | 3.03.2020
В Свердловской области зафиксирован выброс вредных веществ

15:43 | 3.03.2020
Новосибирский самолет отправится в Москву около 16.00

15:32 | 3.03.2020
Глава Прикамья о поправках в Конституцию: Наибольшее число пермяков должны воспользоваться правом голоса

15:25 | 3.03.2020
В столице Урала на пенсионерку упала глыба льда

15:04 | 3.03.2020
У вернувшихся из Китая екатеринбуржцев обнаружен опасный вирус гриппа

14:36 | 3.03.2020
В Екатеринбурге назначена дата прощания с архитектором, погибшим после избиения экс-сотрудниками МЧС

14:11 | 3.03.2020
Вернувшаяся из Италии замглавы Екатеринбурга Екатерина Куземка сдала анализы на коронавирус

14:09 | 3.03.2020
Самолет из Новосибирска продолжит путь в Москву после проверки

13:47 | 3.03.2020
Пермская компания выходит на японский рынок

13:42 | 3.03.2020
В Нижнем Тагиле началось строительство моста через городской пруд

13:17 | 3.03.2020
В Екатеринбурге горит частный дом на ВИЗе

13:07 | 3.03.2020
В Перми экстренно сел самолет Новосибирск – Москва

13:05 | 3.03.2020
Санаторий «Бодрость» в Екатеринбурге возобновляет работу в штатном режиме после обсервации

12:46 | 3.03.2020
В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки леса

12:31 | 3.03.2020
В Перми начались работы по безаварийному прохождению весеннего половодья

12:25 | 3.03.2020
В Екатеринбурге заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


 