Пермь: новости дня
18:15 | 3.03.2020
В Перми начинается процедура комплектования детских садов
Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, подать заявление на предоставление места в детском саду можно несколькими способами – на дошкольном портале города Перми https://permsad.permedu.ru/, сайте госуслуг https://www.gosuslugi.ru/, через МЧЦ и по почте. Процедура комплектования детских садов в этом году будет проводиться, как и раньше, в два этапа: в основной период с 1 апреля по 15 мая будут формироваться списки на предоставление 12-часовой услуги. О получении места в дошкольном учреждении родителей начнут оповещать с 16 апреля. В дополнительный период с 17 по 30 мая будут распределяться места с 4-часовым пребыванием, а также с 12-часовым – при наличии отказов от получения услуги в предыдущем этапе. После заключения договора семьи с дошкольным учреждением, ребенок сможет посещать детский сад с 1 июля.
Списки для зачисления формируются в районных отделах образования на базе дошкольного портала города Перми. До 31 марта родителям нужно обратиться к специалисту своего района, если у ребенка есть заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) или медицинское заключение для определения в группы компенсирующей и оздоровительной направленности. Также родителям, имеющим льготы, необходимо подтвердить их до начала процедуры комплектования. Отметим, что в этом году прием детей будет производиться с учетом преимущественного права проживающих совместно семей, в которых старший ребенок уже посещает детский сад.
Ожидается, что в этом году в детские сады будут зачислены 15 тысяч детей-дошкольников. В настоящее время муниципальные дошкольные учреждения города Перми посещают более 66 тысяч маленьких пермяков.
Напомним, городские власти ведут системную работу по созданию новых мест в детских садах: в этом году строится 4 новых детских сада по улицам Плеханова и Желябова в Дзержинском районе, по улице Евгения Пермяка в Мотовилихе, по улице Байкальской в Кировском районе. Благодаря этим мерам в муниципальной сети появится более 1000 новых мест. Кроме того, готовится к открытию новый детский сад на 160 мест по улице Революции, 52 «Г», построенный в рамках соглашения краевых и городских властей с застройщиком «Кортрос-Пермь». В настоящее время детский сад проходит процедуру лицензирования, после чего будет определена дата открытия.
При каждом новом строительстве детского сада предусматриваются места и для детей ясельного возраста: за последние два года количество детей до 3-х лет, посещающих детские сады, увеличилось на 2 тысячи. Также департаментом образования разрабатываются и внедряются альтернативные формы предоставления услуги дошкольного образования. Так, в прошлом году были запущены семейные группы. Семейная дошкольная группа – это структурное подразделение детского сада по месту проживания семьи. Они могут создаваться в квартире, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям. Суть этой формы получения образования состоит в том, что родители принимают непосредственное и профессиональное участие в развитии, воспитании и обучении детей, взаимодействуют с педагогами в проектировании образовательной деятельности. Сейчас в городе существует 5 таких групп. На этапе разработки и внедрения находятся проекты «сертифицированная няня» и «ясли-спутник». Кроме того, уже в этом году на базе детских садов открываются группы кратковременного пребывания «Вместе с мамой» для детей с 2-х месяцев.
По всем вопросам комплектования родители могут обратиться на прямую телефонную линию, которая будет работать 4 марта с 12:00 до 13:00 по телефону 2-059-059. Кроме того, в течение всего периода комплектования с 20 апреля по 15 июня в департаменте образования будет работать горячая телефонная линия, звонки будут приниматься по телефону: 210-96-14.
© «Вечерние ведомости»
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