В Перми выездная комиссия проверила качество питания в школах Мотовилихи

18:57 | 2.03.2020

В этот раз был оценен уровень организации питания в Пермской кадетской школе, корпусе школы №30 и школе № 133.



Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, совет по контролю за качеством питания в школах и детсадах выезжал в образовательные учреждения Мотовилихинского района Перми. Проверяющие высоко оценили уровень организации питания в кадетской школе. Вкус блюд и качество используемых продуктов удовлетворили проверяющих, однако руководителю учреждения было рекомендовано поработать над эстетическим оформлением обеденного зала.



Эстетическое оформление и вкусовые качества блюд были положительно оценены комиссией в столовой корпуса школы №30. Однако члены комиссии рекомендовали руководителю повысить количество учеников, которые питаются организованно.



В школе №133 проверяющие оценили оформление зала и внешний вид предлагаемой пищи. Вкусовые качества также в целом удовлетворили проверяющих, но комиссия порекомендовала проработать технику приготовления отдельных блюд.



Совет по организации питания работает на протяжении всего учебного года, выезды в образовательные учреждения осуществляются ежемесячно. Все мероприятия нацелены на анализ состояния организации питания и разработку предложений, способствующих повышению качества обслуживания. С предложениями родители, педагоги и сами ученики могут обратиться в департамент образования, эти материалы будут учтены в ходе работы совета. В состав совета входят представители департамента образования администрации Перми и родительской общественности, депутаты гордумы.

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