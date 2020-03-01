Utair запустил рейс из Перми в Уфу

18:14 | 2.03.2020

2 марта авиакомпания Utair начала полеты по маршруту Пермь — Уфа. Рейс будет выполнять среднемагистральный ATR 72, рассчитанный на 70 пассажиров. Теперь добраться из Перми в Уфу и обратно можно будет всего за 1,5 часа.



Программа полетов в столицу Башкортостана рассчитана на длительный период и включает в себя летнее расписание. Весь март Utair будет летать по данному направлению 2 раза в неделю: по понедельникам и пятницам. Из Перми самолет вылетает в 12:35, из Уфы — в 14:45. С апреля Utair вводит дополнительную частоту, и рейс также будет выполняться по средам. Вылет из Перми — в 16:10, из Уфы — в 14:05.



Стоимость билета по тарифу «Минимум» начинается от 1741 рубля.



С пересадкой в Уфе пермяки смогут продолжить свое путешествие в Вену, Волгоград, Тюмень и Ханты-Мансийск.

© «Вечерние ведомости»