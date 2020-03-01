В Перми запущен «Семейный трамвай»

17:37 | 2.03.2020

2 марта на линию вышел вагон, оформленный в рамках проекта «Семья начинается с меня». Брендированный вагон №436 следует по маршруту №4 «Станция Пермь-2 – микрорайон Висим».



Вагон трамвая украшен надписью «Семья начинается с меня». В дальнейшем в салоне трамвая планируется проведение фотовыставки, а также размещение материалов о возможностях поддержки семей и получения помощи в кризисных ситуациях. Также в рамках проекта планируется узнать у пассажиров трамвая, что значит для них семья. Наиболее интересные, актуальные и добрые цитаты будут размещены в салоне «Семейного вагона».



- С помощью акции мы хотим рассказать горожанам, что семья – самое уютное и теплое место в мире, и в этом мире ты по-настоящему счастлив, – пояснили организаторы акции.



Идеологом проекта является пермская региональная общественная организация «Территория семьи». Цель проекта – популяризация института семьи, материнства, отцовства и детства среди жителей Перми.



Отследить движение вагона в режиме онлайн можно на сайте «Гортранса» http://map.gortransperm.ru/, предварительно выбрав дату и маршрут.

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