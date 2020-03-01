«Горьковка» приглашает пермяков на презентацию книги и концерт

13:12 | 2.03.2020

3 марта в 16:00 в библиотеке им. Горького состоится презентация книги «Счастливый билет»: портрет журналиста Татьяны Черновой в публицистике и воспоминаниях.



Издание посвящено 90-летию со дня рождения универсального журналиста Пермского края Татьяны Петровны Черновой (1929-2016). Книгу представит ее составитель и редактор Галина Васильевна Куличкина, профессор кафедры журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ. Выступят члены пермского отделения Союза журналистов, родственники Татьяны Черновой. Конференц-зал (3 этаж, левое крыло). Вход свободный, 6+.



3 марта в 18:30 начнется лекция пермского экскурсовода и краеведа Миланы Федоровой «Пермские и эвакуированные предприятия в годы Великой Отечественной войны и их вклад в Победу: 2 часть (Молотовская область)». Это продолжение лектория о вкладе Перми и Пермского края в Великую Победу, приуроченного к Году памяти и славы. В этот раз речь пойдет об условиях и режиме работы предприятий в годы войны, развитии оборонной промышленности. Лекция посвящена тому, как предприятия, эвакуированные в Краснокамск, Лысьву, Березники, Чусовой, помогали фронту. Интерактивный зал (правое крыло, 2 этаж). Вход свободный, 12+.



4 марта в 18:00 пройдет концерт «Песни наших дней». В исполнении вокального ансамбля «Визави» прозвучат песни 1960-80-х гг. Перед началом концерта читатели смогут познакомиться с книгой Владимира Марочкина «Песни нашего поколения». Она представлена в трех томах, каждый из которых посвящен определенному времени: шестидесятые, семидесятые и восьмидесятые годы ХХ века. В каждой книге описаны наиболее значимые события каждого года, изложены истории рождения песен, музыкальных коллективов, открытия новых имен на музыкальном олимпе. Конференц-зал (левое крыло, 3 этаж). Вход свободный, 12+.

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