Пермь: новости дня
12:44 | 2.03.2020
За 8 лет работы пермские МФЦ оказали жителям Прикамья более 17 млн услуг
Многофункциональные центры работают в Пермском крае с 2012 года. За эти годы создано 53 филиала и 223 территориально-обособленных структурных подразделений «Мои документы». Только за прошлый год пермяки получили через МФЦ 3,72 млн услуг (это больше, чем в 2018 году, на 14,97%). В целом за 8 лет специалисты предоставили 17,4 млн услуг.
Регистрация недвижимости, получение российского и загранпаспорта, замена водительских удостоверений, оформление социальных выплат и пособий - в общей сложности жители могут получить в офисах МФЦ 949 видов государственных и муниципальных услуг. Для сравнения, в 2012 году оказывалось 85 видов услуг.
«Многофункциональные центры создавались, чтобы снизить административные барьеры, чтобы госорганы стали ближе к населению. Сегодня уже никому не нужно объяснять, что такое МФЦ. Ежедневно за услугами к нам обращаются более 13 тысяч посетителей. Но нам нужно двигаться дальше, развиваться», - говорит руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов.
В 2019 году учреждение стало участником федерального проекта «Бережливый многофункциональный центр». Основная его задача — усовершенствовать систему оказания госуслуг, сократить сроки обслуживания. Так, пермскому МФЦ удалось снизить среднее время ожидания в очереди до 5,04 минуты, что на 43,6% меньше, чем годом ранее. При этом уровень удовлетворенности качеством оказания услуг среди заявителей вырос до 99,45%.
В планах краевого МФЦ на 2020 год дальнейшее расширение перечня услуг. В частности, министерство социального развития передаст учреждению 22 новых услуги. Семь филиалов «Мои документы» в Пермском крае оборудуют криптокабинами для сбора биометрических данных граждан, необходимых для изготовления загранпаспортов нового поколения (со сроком действия 10 лет). Также МФЦ планирует начать выдавать свидетельства о рождении и смерти, полисы обязательного медицинского страхования (ОМС).
К 2024 году в рамках концепции «МФЦ 2.0», которая сейчас разрабатывается Правительством РФ, федеральные и региональные ведомства должны полностью передать полномочия по приему граждан многофункциональным центрам. Таким образом, МФЦ станет единым местом очного взаимодействия населения с государством, которое будет обеспечиваться в удобной для заявителя форме – лично, дистанционно, по экстерриториальному принципу.
По случаю своего восьмилетия краевой МФЦ подготовил подарки посетителям. Как принято на любом дне рождения, сегодня, 2 марта, гостей будут угощать сладостями. Особые сюрпризы ожидают заявителей, которым выпадет талон электронной очереди с номером «8», «88», «888» - им будут вручены сертификаты на внеочередное обслуживание в течение месяца, а также памятные сувениры.
© «Вечерние ведомости»
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