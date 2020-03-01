Пермский «морж» попал в книгу рекордов Гиннесса

12:35 | 2.03.2020

Учитель пермской школы №135 Александр Куляпин официально признан рекордсменом за участие в Международном эстафетном заплыве через Берингов пролив.



Член совета общественной организации «Клуб закаливания и зимнего плавания «Тонус», учитель пермской школы №135 Александр Куляпин стал официальным рекордсменом Книги рекордов Гиннесса.



Несколько лет назад он принимал участие в Международном эстафетном заплыве через Берингов пролив – многонациональном проекте. В 2020 году он был официально признан рекордсменом Книги рекордов Гиннесса. Шестидневная этапная эстафета стартовала с мыса Дежнёва на Чукотке, а завершилась на мысе принца Уэльского. Всего в заплыве приняли участие 65 пловцов из 16 стран. Запланированный маршрут был самым узким пересечением между материковой частью России и США, его протяженность составляла 86 километров. Но из-за сильных приливных течений путь, в конечном итоге, составил 134 километра. В ходе эстафеты пловцам приходилось бороться с температурой воды от 2,5 до 10 градусов, сильным туманом, ветром до 80 км/ч и волнами высотой до 5 метров.



Главными организаторами заплыва выступили Министерство обороны Российской Федерации, штаб Восточного военного округа, Ассоциация плавания в холодной воде Хабаровского края, Федерация водного спорта России (all RUS) и Alaska Consulting & Trade-International (США).



Эстафета была выбрана в качестве чемпионата мира по плаванию в открытой воде.



Отметим, соревнования по плаванию в ледяной воде проходят ежегодно в Ленинском районе Перми и стали традицией. Принять участие в соревнованиях могут все желающие – и закаленные «моржи», и простые любители плавания в ледяной воде, но при наличии разрешения врача. В декабре 2019 года соревнования прошли на территории городского пляжа, на базе клуба закаливания «Тонус».

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