Пользователи любого банка смогут пополнить транспортную карту в Перми онлайн

12:30 | 2.03.2020

Клиенты всех банков теперь смогут пополнить онлайн и без комиссии транспортную карту и льготный проездной, сообщает министерство информационного развития и связи Пермского края. Ранее эта услуга была доступна только владельцам карт «Сбербанка». Также карту можно было пополнить в отделении Почтобанка.



Отметим, единая транспортная карта в формате электронного кошелька начала действовать в Перми с 1 декабря прошлого года.



С момента запуска единой системы оплаты проезда Пермского края (ЕСОП) учтено более 118 млн поездок (с 1 мая 2019 года). Сегодня к ЕСОП подключены все транспортные средства краевой столицы, параллельно система внедряется на межмуниципальных автобусах, сообщили в министерстве транспорта Пермского края. Сервисы, которые сегодня доступны в Перми, будут распространены на города края. Весной 2020 года к ЕСОП присоединятся Березники, Соликамск и Чусовой. Соответственно, расплачиваться пермской транспортной картой можно будет на территории этих городов.



С 1 февраля 2020 года в Перми запущено новое тарифное меню как для льготных категорий граждан (пенсионеры, студенты, школьники), так и для всех жителей и гостей Прикамья. Особенностью меню стал льготный проезд при оплате банковской или транспортной картой. Так, за наличный расчет стоимость проезда составляет 26 рублей, при использовании банковской или транспортной карты разовая поездка обойдется в 24 рубля.



Как сообщили в краевом минсвязи, по состоянию на 25 февраля выдано более 70 000 транспортных карт. При этом безлимитную транспортную карту на год купили уже 43 человека. Более 35% пассажиров оплачивают проезд безналичными способами. В г. Перми 148 пунктов продажи транспортных карт, включая газетные киоски и кассы автовокзала.



Кроме того, сейчас пополнение транспортной карты возможно через сайт «Единая транспортная карта» (https://проездной59.рф/) и в личном кабинете по ссылке: https://edem.permkrai.ru.

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