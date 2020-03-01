Более 15 тысяч человек посетили масленичные гуляния в центре Перми

12:16 | 2.03.2020

1 марта сразу на трех кварталах городской эспланады и на набережной развернулись праздничные гуляния, посвященные проводам Масленицы. Центром событий стал ледовый комплекс «Легенды древней Пармы», где состоялось сожжение масленичного чучела.



Этой зимой конец масленичной недели впервые за долгое время совпал с календарной весной: 1 марта в разных районах города Перми прошли масленичные гуляния, объединившие тысячи гостей. Центральными площадками праздника стали городская эспланада и набережная Камы, которые к этому дню были тематически оформлены.



Ледовый городок «Легенды древней Пармы» в этот день в последний раз принял гостей. Здесь состоялась праздничная программа с участием пермских артистов и творческих коллективов. На сцену в этот день вышли участники ансамблей «Кружево», «Россо», «Ромэн», «Ярмарка», «Покров день» и «Седмица». Праздничное настроение гостям подарили вокалисты из групп «Форте», «Ананас», «Груша» и другие. Также в Пермь с выступлениями специально приехали ансамбль «Забава» и ВИА «Час пик» из Нытвы. Для гостей праздника проходили тематические викторины, наградами за правильные ответы в которых были приятные подарки и памятные призы от партнеров и спонсоров. На этой же площадке пермяки могли угоститься блинами и горячим чаем, а также поиграть в подвижные игры для всех возрастов.



У монумента «Героям фронта и тыла» можно было посостязаться в силовых умениях и ловкости. Днем перед зрителями выступили участники турнира по силовому экстриму. В это же время на площадке у Театра-Театра все желающие могли угоститься ароматным чаем с баранками, а также посмотреть веселые кукольные миниатюры от артистов Пермского театра кукол. Здесь же работала кузнечная лавка, где народные умельцы проводили открытые мастер-классы по ковке.



В Масленицу особое оформление было и на пермской набережной. На променадной части пермяков встречали ряженые, здесь можно было попеть частушки и поиграть в подвижные игры вместе с аниматорами.



Финалом праздника стало сожжение чучела Масленицы, которое состоялось в ледовом городке. На этом ледовый комплекс «Легенды древней Пармы» завершил свою работу. Праздничные мероприятия на городской эспланаде в этот день посетили более 15 тысяч гостей.



Мероприятие проходило при поддержке министерства культуры Пермского края и администрации города Перми. Организаторы проекта: Центр по реализации проектов в сфере культуры и Агентство социокультурных проектов города Перми.

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