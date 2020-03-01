В середине недели в Перми похолодает

12:09 | 2.03.2020

Сейчас в столице Прикамья -1 градус, пасмурно. Сегодня, 2 марта, днем в Перми ожидается около нуля, вероятен снег, ночью – до -9°C.



Завтра вновь 0°C, днем и ночью. В среду, 4 марта, днем будет около нуля, снег, а ночью столбик термометра может опуститься до -15°C. Днем в четверг будет около -5°C, ночью – -14°C. В пятницу потеплеет – ожидается около -1°C.

© «Вечерние ведомости»