В Прикамье голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля

04:11 | 1.03.2020

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля; этот день станет выходным. Об этом стало известно после встречи президента России Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.



Напомним, общее количество поступивших предложений превысило 900. Срок приема правок продлен до 2 марта. Глава государства поддержал несколько предложений. Например, идею президента Национальной медицинской палаты, главы Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля - сделать конституционным право на медицинскую помощь для граждан. Ее должны будут обеспечить местные органы власти. «Вы впервые упомянули то, что является принципиальным для рядового гражданина, — доступность медицинской помощи. По-моему, этого тоже у нас никогда не было, так что спасибо», - обозначил президент.

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