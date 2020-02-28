Пермь: новости дня
09:47 | 29.02.2020
Определены победители регионального этапа «КЭС-Баскет» в Пермском крае
Среди девушек «золото» взяла команда «Молния» (Конзаводская СШ, п. Ферма), «серебро» завоевала команда СОШ №72 (г. Пермь), «бронза» досталась команде «Импульс» (Шадейская СОШ, п. Шадейка). Лучшей среди девушек стала Ирина Доронина («Молния»).
Среди юношей на первую ступеньку пьедестала поднялась команда СОШ №9 (г. Пермь), второе место досталось команде «5x5» (СОШ №10, г. Чайковский), почетное третье место – у команды «Флекс» (ВСОШ №121, г. Верещагино). Лучшим игроком среди юношей признан Матвей Тепляшин (СОШ №9).
Почётными гостями мероприятия стали министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов, руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г. Перми Александр Молчанов, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми Сергей Сапегин, помощник тренера молодёжной команды БК «ПАРМА» Артур Уразманов и игрок молодёжной команды БК «ПАРМА» Егор Мельников.
Гости поздравили ребят и вручили командам, занявшим призовые места, медали и кубки, а командам-победительницам – путёвки на финал чемпионата Приволжского федерального округа. Команда девушек «Молния» получила путёвку на суперфинал, который пройдет с 10 по 14 марта в Ульяновске. Команда СОШ №9 сыграет в суперфинале с 16 по 20 марта в Городецком районе Нижегородской области.
В сезоне 2019-2020 гг. в чемпионате Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» принимают участие более 18 000 школьных команд из 69 регионов России. Школьники демонстрируют высокий уровень баскетбола и огромное желание победить. Генеральный спонсор проекта «Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» – ПАО «Т Плюс».
© «Вечерние ведомости»
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