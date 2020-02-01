Дмитрий Махонин обсудил совместные проекты с ГК «Роскосмос»

18:07 | 28.02.2020

27 февраля в Москве состоялась встреча главы Пермского края Дмитрия Махонина и главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.



По итогам встречи стороны договорились об актуализации плана мероприятий по взаимодействию Пермского края и Госкорпорации «Роскосмос». В частности, предполагается продолжить развитие промышленной кооперации Госкорпорации с региональными предприятиями, что даст позитивный экономический эффект и будет способствовать популяризации профессий, востребованных в космической отрасли.



Кроме того, планируется расширить взаимодействие в рамках научно-образовательного центра «Рациональное недропользование», деятельность которого строится на совместной работе научно-образовательных организаций, технологических компаний и индустриальных партнеров.



Глава Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразили заинтересованность в расширении дальнейшего сотрудничества, в том числе в рамках кластера «Технополис «Новый Звездный». Дмитрий Рогозин намерен проконтролировать мероприятия по развитию «Технополиса «Новый Звездный» в ходе предстоящей рабочей поездки в организации Госкорпорации «Роскосмос», расположенные в Пермском крае.

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