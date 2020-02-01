Пермские гимназии, лицеи и школы откроют дополнительный набор в пятые классы

15:28 | 28.02.2020

В департаменте образования администрации Перми рассказали, как будет проходить индивидуальный отбор на программы повышенного уровня для зачисления в 5 класс.



Дополнительный набор будет организован в 44 образовательных учреждениях, в них будет отрыто порядка 700 мест.



1 марта информация о количестве мест, которые будут предложены детям других микрорайонов, в каждой конкретной школе будет размещена на сайте учебного заведения. Здесь же в течение месяца родители смогут ознакомиться с информацией о реализуемых программах, об условиях и порядке процедуры отбора и зачисления. Также в учебных заведениях пройдут дни открытых дверей.



- Вступительные испытания будут проводиться в конце мая, когда у ребят закончится учебный год, то есть завершится аттестация. При этом те, кто учится по месту жительства в гимназии или лицее, продолжат обучение. Мы говорим именно о возможности поступления способных ребят из других школ, поскольку к этому возрасту, как правило, ребенок уже проявляет определенные склонности и интересы, – пояснила начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова.



Заявления на поступление в эти школы будут приниматься с 1 апреля по 7 мая, впоследствии будут назначены дни индивидуальных встреч для собеседования и тестирований.



- У нас откроется один дополнительный 5 класс на 25 человек. Традиционно будет проводиться тестирование и собеседование на выявление у учащихся способностей и склонностей к естественно-научным дисциплинам и математике. В лицее №1 есть начальная школа, а дополнительный набор ведется как в 5, так и в 7, 10 классы, поэтому если ребенок не смог поступить в 5 класс, то поступить на профильное обучение для подготовки к поступлению в вуз можно в более старшем возрасте, – рассказал директор лицея №1 Петр Юзманов.

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