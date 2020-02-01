Пермь: новости дня
14:35 | 28.02.2020
В Перми стартовал шестой слет «Десанта Прикамья»
Студентов поздравил и пожелал им успехов глава Прикамья Дмитрий Махонин: «Вас собралось немало – 270 человек, это рекорд. Впереди у вас много важных дел: помощь престарелым, ребятам, которые остались без попечения родителей. Впереди трудовые и творческие подвиги. Спасибо за вашу активную жизненную позицию – неравнодушие к проблемам окружающих – это очень важно».
Командир студенческих отрядов региона Алексей Блюмин отметил, что слет проходит в Прикамье уже в шестой раз; в этом году слет стал частью всероссийской акции «Снежный десант». «В этом году к нам присоединились 31 образовательная организация в разных территориях – именно на них базируется работа отрядов, - сообщил Алексей Блюмин. - Акция растет и пользуется популярностью: в десант вошли ребята из 9 субъектов России. Программа «Десанта» очень насыщенная: ребята проведут лекции, мастер-классы, спортивные и культурные мероприятия, а также разъяснительную работу о действующих мерах господдержки».
В 2020 году в акции принимает участие 11 студенческих отрядов – это 270 ребят из Пермского края, из Архангельской, Свердловской, Омской, Томской, Челябинской, Самарской, Вологодской областей, республик Башкортостан и Удмуртия. Участников «десанта» с каждым годом становится больше: в 2018 году в акции приняли участие 150 человек, а в 2019 – уже 200.
Ребята отправятся в 10 территорий Прикамья. Там они примут участие в профориентационных встречах со школьниками, спортивных мероприятиях, концертах, киновечерах. Также в программе веревочные курсы – активный тренинг навыков командного взаимодействия. Студенческие отряды поработают на социальных объектах, окажут адресную помощь нуждающимся, например, помогут рубить дрова, чистить снег.
В рамках «Десанта Прикамья» пройдет патриотическая акция «Синий платочек», посвященная 75-летию Победы. Ребята будут раздавать девушкам и женщинам письма-треугольники с синим платочком внутри, а также синие платочки во время исполнения вальса под песню Клавдии Шульженко «Синий платочек».
Целью акции «Десант Прикамья» является создание условий для профессионального самоопределения и повышения уровня социальной активности, воспитания духа патриотизма у молодежи. Готовясь к участию, ребята долгие месяцы репетируют концерты, проводят акции «Десант одного дня», обучающие мероприятия.
Молодежная патриотическая акция «Десант Прикамья» проводится с 2015 года. Помимо патриотического воспитания молодежи и развития волонтерского движения, она направлена на достижение целей нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
© «Вечерние ведомости»
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