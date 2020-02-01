«ЕЭС-Гарант» модернизирует 4 муниципальных ЦТП в Перми

13:14 | 28.02.2020

Пермский филиал ООО «ЕЭС-Гарант» модернизирует 4 центральных тепловых пункта (ЦТП) муниципального унитарного предприятия «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (ПМУП «ГКТХ»). Это позволит муниципальному предприятию в 2 раза сократить затраты на электроснабжение и повысить качество предоставляемых жителям услуг.



Установка нового оборудования будет завершена в сентябре. Старые насосы в ЦТП будут заменены на современные низкочастотные. За счет главного преимущества низкочастотных насосов — возможности понижения частоты вращения двигателя — не только снижается энергопотребление, но и увеличивается ресурс работы оборудования, сокращается количество сбоев.



Таким образом, реализация энергосервисных мероприятий позволит муниципальному предприятию экономить более 300 тыс. кВтч в год и обеспечить бесперебойную подачу отопления и горячей воды дома.

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