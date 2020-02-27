В выходные оттепель сменится похолоданием

12:26 | 28.02.2020

Сейчас в столице Прикамья +2 градуса, пасмурно. Сегодня, 28 февраля, днем будет около +3°C, ночью – около нуля.



Завтра столбик термометра может подняться до +5°C, ожидается мокрый снег; вечером начнется похолодание, ночью – около -5°C. В воскресенье, 1 марта, будет около -3°C, возможен снег.

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