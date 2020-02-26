«Горьковка» приглашает пермяков на концерт

12:49 | 27.02.2020

Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает в воскресенье, 1 марта, на концерт инструментальной музыки в исполнении трио «Дом RA».



Прозвучат мелодии народных песен и частушек, отечественных и зарубежных композиторов, отрывки из опер и балета в переложении для домры: С. Рахманинов «Пляска цыганок» из оперы «Алеко», А. Афанасьев «Гляжу в озера синие», А. Трофимов Еврейская фантазия «Тум-балалайка», Луи Сезар Дезорм «Тарантелла» и другие.



Инструментальное трио «Дом RA» в составе Татьяна Ненашева (домра), Ольга Кошелева (домра) и Анна Сединина (фортепиано) образовалось 10 лет назад. Основу репертуара составляют классические произведения Калаче, Муньера, Вивальди, Рахманинова, Стравинского, других композиторов XVIII-XIX веков и современные произведения для домры и мандолины.



Трио «Дом RA» - участник многих культурных проектов и фестивалей в России и в Европе, участвует в социально-благотворительных проектах, принимает участие в международных конкурсах.



Художественный руководитель трио «Дом RA» - Татьяна Ненашева, профессор кафедры народных инструментов и оркестрового дирижирования Пермского государственного института культуры, лауреат всероссийских и международных конкурсов.



Начало концерта в 13:00, вход свободный, 16+. Конференц-зал (3 этаж, левое крыло).

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