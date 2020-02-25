Пермяков приглашают на Масленицу в городские парки

14:06 | 26.02.2020

1 марта масленичные гуляния пройдут в саду им. Свердлова, парке им. Чехова, саду им. Миндовского и в парке «Счастье есть».



Финальный день масленичной недели посетители сада им. Свердлова («Райский сад») проведут в компании вокальной группы «Форте». Начало праздника в 13:00.



Праздничное настроение взрослым и детям будут создавать на интерактивных площадках. Также зрителей ожидает театрализованное представление «Как богатырь змея Горыныча победил» и лотерея.



Парк им. Чехова (улица Репина, 20) в 13:00 приглашает взрослых и детей принять участие в масленичном хороводе, станцевать с гигантским медведем и познакомиться с Мамой Масленицей. На праздничном гулянье гостей ожидает насыщенная программа: выступление ансамбля «Прикамье», работа интерактивных площадок и театрализованное представление.



На масленичном гулянье в саду им. Миндовского (улица Мира, 9) посетители смогут пожать лапу бурому медведю, сфотографироваться в русской избе и выиграть подарки. Праздничная программа «Мама Масленица» порадует посетителей выступлением ансамбля «Ярмарка». Во время театрального представления дети и взрослые будут искать семь волшебных ключей, чтобы освободить из темницы красавицу Весну. Внутри импровизированной русской избы разместятся интерактивные площадки для взрослых и детей.



Встреча весны пройдет в 12:00 и в парке «Счастье есть» (улица Маршала Рыбалко, 106). Здесь в этом году встречать гостей будет Мама Масленица вместе с огромным бурым медведем. В каждом углу своей просторной горницы гостеприимная хозяйка организовала развлечения для молодежи и детей. Для самых смелых, ловких и смекалистых организаторы готовят угощения. В ходе мероприятия выступят фолк-группа «Груша» и театральные артисты. Они покажут уличный спектакль «Масленичная седмица».



Кроме того, зрителей всех городских парков ожидают розыгрыши призов.



Завершатся мероприятия в городских парках традиционным сожжением чучела Маслены.

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