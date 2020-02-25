В Пермском крае продлят региональную программу расселения аварийного жилья

14:04 | 26.02.2020

Региональная адресная программа по расселению аварийного жилья продолжит действовать после 2021 года. Об этом стало известно сегодня, 26 февраля, на заседании правительства Пермского края. Благодаря этому в крае будут сохранены высокие темпы расселения аварийного жилья. Уже сейчас принимаются заявки от муниципалитетов на получение финансирования в рамках программы на 2022 год. Итоги будут подведены после 1 апреля.



Глава Прикамья Дмитрий Махонин напомнил, что в крае для расселения аварийного и ветхого жилья действуют две программы: региональная и федеральная. В 2019 году в рамках обеих программ в регионе в комфортное жилье было переселено 5,14 тыс. человек, расселено более 83,5 тыс. кв. м аварийного жилья. «Также Пермский край наряду с еще одним регионом России в прошлом году подписал соглашение с федеральным Фондом ЖКХ сроком на 3 года - до 2021 года. Все это позволяет стабильно планировать расселение ветхого и аварийного жилья», - подчеркнул Дмитрий Махонин и поручил минстрою держать на особом контроле качество жилья, в которое из аварийного жилого фонда переселяются жители Прикамья.



По словам министра строительства Пермского края Андрея Колмогорова, региональная программа утверждена на 2019-2021 годы. За три года планируется переселить 4,5 тыс. человек и ликвидировать 85 тыс. кв. м аварийного жилья: «Региональная программа по расселению аварийки оказалась успешной, и уже сегодня в бюджете 2022 года порядка полумиллиарда рублей предусмотрено на продолжение этой программы».



Как отметил министр, одним из преимуществ регионального проекта является возможность предоставления социальных выплат на переселение из аварийного жилья. Такой механизм позволяет избежать споров по поводу месторасположения жилья и позволяет человеку приобрести собственное жилье, если ранее он жил в квартире по соцнайму.



Напомним, в Пермском крае расселение аварийного жилья ведется в рамках двух программ: указанной региональной и национального проекта «Жилье и городская среда». Благодаря этому есть возможность расселять дома целыми кварталами, тем самым ускоряя процесс переселения граждан и освобождая участки под новую застройку. При этом средства от реализации земельных участков также направляются на расселение аварийного жилфонда.



В общей сложности, в период 2020-2021 годов в Пермском крае будут переселены около 9 тыс. человек и ликвидировано почти 147 тыс. квадратных метров аварийного жилья. На финансирование мероприятий планируется направить 6,4 млрд рублей из федерального, краевого и муниципальных бюджетов.

Кроме того, особое внимание уделяется территориям, где жилье надлежащего качества для переселения людей из аварийных домов отсутствует. В 12 муниципалитетах, где проблема наиболее ощутима, решено приобрести квартиры в строящихся домах. По результатам централизованной закупки контракт на приобретение жилых помещений заключен с АО «Корпорация развития Пермского края». В ближайшее время общество объявит конкурс на строительство домов. Работы планируется начать в III квартале 2020 года. Участки, где появятся новые жилые дома, уже выделены, они расположены на территориях с развитой социальной инфраструктурой.

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