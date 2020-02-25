В Перми поддержат общественников

11:59 | 26.02.2020

Пермская региональная общественная организация по содействию и реализации прав граждан на защиту семьи, материнства и детства «Территория семьи» получит преференции в отношении нежилого помещения на ул. Елькина, 45 в Свердловском районе. Такое решение приняли депутаты на февральском пленарном заседании Пермской городской Думы.



Напомним, что в соответствии с решением Пермской городской Думы от 27.08.2019 № 190 арендаторы, не являющиеся хозяйственными субъектами, имеют право на получение в 2020 году преференции в виде скидки по арендной плате.



«Территория семьи» зарекомендовала себя как очень надежный партнер: организация не только выиграла 3 президентских гранта, но и ведет колоссальную работу по поддержке детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, женщин, подвергшихся насилию, обеспечивают их условиями проживания, рабочими навыками, также они работают с детьми. Кроме того, она отремонтировала помещение за свой счет. Оказать им поддержку – это наша обязанность», – отметил Алексей Грибанов.

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