В «Горьковке» пермякам расскажут о создателе первого атласа

14:35 | 25.02.2020

25 и 26 февраля с 10:00 в библиотеке им. Горького проходит VI Всероссийская практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Города и местные сообщества». Ключевая тема - «Управление городом в эпоху цифровой трансформации».



В этом году конференция представлена пятью секциями: «Проектное мышление», «Smart-city», «Муниципальное управление в век цифровых технологий: проблемы, вызовы, перспективы», «Исторический прокач» и «PR». На конференции ожидаются публичные лекции спикеров, выступления студентов с докладами; презентации конкурсов и олимпиад, мастер-классы, круглые столы и интеллектуальные игры. Интерактивный зал (правое крыло, 2 этаж), 12+.



25 февраля в 16:00 начнется заседание клуба для старшего поколения «Покорители Инета». Встреча будет посвящена работе с документами в программе Word. Участникам расскажут о панели инструментов, форматировании текста, использовании различных шрифтов и др. Принять участие могут все желающие без регистрации, 18+. Для этого необходим читательский билет, который можно оформить при наличии паспорта. Малый зал (правое крыло, 3 этаж).



25 февраля в 18:30 в рамках клуба «Пермь-Дуйсбург» состоится встреча «Культура и знаменитые люди». Ведущая Елена Шафиева расскажет о Герхарде Меркаторе (1512-1594), создателе первого в мире атласа, который жил в эпоху Великих географических открытий. Он собрал воедино все накопленные в Европе географические знания, создал наиболее точные карты. Именно с трудов Герхарда Меркатора берет свое начало наука картография. Немецкий читальный зал (левое крыло, 2 этаж). Вход свободный, 12+.



26 февраля в 18:00 пройдет заседание клуба «Пермский краевед». В программе:



1) «Взгляд сквозь годы», презентация фотографий старой Перми (сообщение фотохудожников Владимира и Лейлы Туркиных);



2) «Здесь наши корни», селу Култаево 400 лет (сообщение Нины Князевой, кандидата педагогических наук, краеведа);



3) Книжная выставка к 80-летию художника пермской книги Светланы Можаевой.



Отдел краеведения (4 этаж, левое крыло). Вход свободный, 12+.



Также с 26 февраля в «Горьковке» начнутся еженедельные бесплатные курсы по русскому языку «Русский по средам» в рамках акции «Тотальный диктант». Напомним, «Тотальный диктант-2020» состоится 4 апреля в 13:00.



Курсы помогут пермякам вспомнить правила орфографии и пунктуации, получить консультации филолога и повысить свой уровень грамотности. Посетители курсов «Русский по средам» будут писать диктанты, а потом разбирать допущенные ошибки с филологами - членами экспертной комиссии «Тотального диктанта» в Перми.



Курсы будут идти каждую среду с 19:00 до 20:30 в Пермской краевой библиотеке им. А. М. Горького в трех залах: отдел краеведения (4 этаж, левое крыло), отдел литературы по искусству (4 этаж, левое крыло), интерактивный зал (2 этаж, правое крыло). Регистрация на занятия не нужна.

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