В Прикамье пройдет «горячая линия» по вопросам НКО

14:22 | 25.02.2020

Управление Минюста России по Пермскому краю 26 февраля с 10:00 до 13:00 проводит «горячую» телефонную линию по вопросам некоммерческих организаций. Тема - «Информационные системы для НКО. Предоставление услуг в электронном виде».



Специалисты Управления ответят на вопросы о том, как получить государственную услугу по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций в электронной форме. Граждане также узнают:



- об упрощении процедуры получения услуги;



- о сокращении времени от подачи заявления до выдачи оформленного документа;



- о получении информации на каждом этапе работы по заявлению гражданина;



- об освобождении от уплаты государственной пошлины.



Что такое Портал НКО? Для чего он предназначен? Как можно им воспользоваться некоммерческим, общественным и религиозным организациям? Что содержится на Портале НКО? Как ускорить процесс подготовки отчетов в электронном виде, используя Интернет? На все вопросы можно получить ответы по телефонам: (342) 212-27-63, 210-17-62, 212-23-87, 212-18-05, 212-17-88.

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