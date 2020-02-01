Пермь: новости дня
12:57 | 25.02.2020
Пермские школы примут делегацию педагогов из Москвы
В первый день пребывания делегации из Москвы состоится презентационная встреча с начальником департамента образования администрации Перми Людмилой Сериковой «Пермское образование, нацеленное на результат». В рамках этой встречи будет подписано соглашение о сотрудничестве между департаментом образования Москвы и департаментом образования администрации Перми в рамках проектов «Школы городов России – партнеры Москвы» и «Взаимообучение городов». Также пройдет презентация приоритетного проекта главы Перми Дмитрий Самойлова «Золотой резерв», для московских гостей будет организована экскурсия по школам, реализующим программы профессиональных проб.
26 февраля представители департамента образования, руководители пермских и московских школ примут участие в круглом столе на тему «Создание условий в школе для профессиональной ориентации обучающихся». Педагоги обменяются опытом работы по внедрению основного и дополнительного образования для профессионального самоопределения учеников. Также руководители пермских школ презентуют проекты предпрофессионального образования по направлениям: кадетские, инженерные, IT, педагогические, медицинские, курчатовские классы.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:01 | 25.02.2020
Ученик екатеринбургской гимназии победил в международном исследовательском конкурсе
17:32 | 25.02.2020
МЧС по Свердловской области предупреждает об ухудшении погодных условий
17:07 | 25.02.2020
В Екатеринбурге изменятся три автобусных маршрута
16:54 | 25.02.2020
В пермских городских лесах началась подготовка к пожароопасному сезону
16:51 | 25.02.2020
28 февраля в Перми откроется городская ярмарка, посвященная празднованию Масленицы
16:40 | 25.02.2020
В столице Урала стартует прием заявок на «Майскую прогулку»
16:18 | 25.02.2020
В Свердловской области младший медперсонал загоняют за порог бедности
15:58 | 25.02.2020
В Екатеринбурге экс-глава департамента рекламы МУГИСО отправится в колонию на девять лет
15:29 | 25.02.2020
В УрГУПСе в Екатеринбурге объяснили вырубку деревьев у кампуса
14:38 | 25.02.2020
В Серове осудят трех мошенников, обманувших более 30 пенсионеров
14:35 | 25.02.2020
В «Горьковке» пермякам расскажут о создателе первого атласа
14:22 | 25.02.2020
В Прикамье пройдет «горячая линия» по вопросам НКО
14:08 | 25.02.2020
Универсиада-2023 в Екатеринбурге пройдет с размахом
13:42 | 25.02.2020
В Нижнем Тагиле батутный парк выплатил ребенку 50 тысяч рублей
13:30 | 25.02.2020
В отделе полиции Красноуральска сменилось руководство
13:08 | 25.02.2020
В Екатеринбурге началась очередная вырубка зеленых насаждений
12:57 | 25.02.2020
Пермские школы примут делегацию педагогов из Москвы
12:52 | 25.02.2020
В Масленицу пермская эспланада станет единой развлекательной площадкой
12:48 | 25.02.2020
Попробовать угощения пермских рестораторов на «Гастроли фест» пришли около 11 тысяч человек
12:41 | 25.02.2020
В Екатеринбурге названы больницы, которые задействуют в Универсиаде-2023
12:37 | 25.02.2020
В Прикамье за два года построили 330 новых спортсооружений
12:35 | 25.02.2020
Погода в Перми вновь будет весенней
12:34 | 25.02.2020
Межконфессиональный турнир по мини-футболу прошел в Полевском
12:19 | 25.02.2020
В Екатеринбурге суд взыскал с застройщика «Клевер Парка» деньги за уменьшение площади квартиры
12:17 | 25.02.2020
МЧС сообщило подробности пожара в екатеринбургской девятиэтажке
11:53 | 25.02.2020
Вратарь свердловского «Автомобилиста» возвращается на лед после длительного больничного
11:28 | 25.02.2020
В екатеринбургском аэропорту Кольцово перенесены несколько рейсов, еще один отменен
11:08 | 25.02.2020
В Екатеринбурге полыхает квартира
10:55 | 25.02.2020
Близ Нижнего Тагила автомобиль въехал в электроопору
10:31 | 25.02.2020
В Полевском сгорел дом в коллективном саду
10:15 | 25.02.2020
Утро в Екатеринбурге началось с 8-балльных пробок
10:02 | 25.02.2020
Прокуратура заинтересовалась отравившимися хоккеистами из Нижнего Тагила