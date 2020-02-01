Пермские школы примут делегацию педагогов из Москвы

12:57 | 25.02.2020

25 и 26 февраля Пермь посетят руководители московских образовательных учреждений для обмена опытом и знакомством с пермской системой профессионального ориентирования школьников.



В первый день пребывания делегации из Москвы состоится презентационная встреча с начальником департамента образования администрации Перми Людмилой Сериковой «Пермское образование, нацеленное на результат». В рамках этой встречи будет подписано соглашение о сотрудничестве между департаментом образования Москвы и департаментом образования администрации Перми в рамках проектов «Школы городов России – партнеры Москвы» и «Взаимообучение городов». Также пройдет презентация приоритетного проекта главы Перми Дмитрий Самойлова «Золотой резерв», для московских гостей будет организована экскурсия по школам, реализующим программы профессиональных проб.



26 февраля представители департамента образования, руководители пермских и московских школ примут участие в круглом столе на тему «Создание условий в школе для профессиональной ориентации обучающихся». Педагоги обменяются опытом работы по внедрению основного и дополнительного образования для профессионального самоопределения учеников. Также руководители пермских школ презентуют проекты предпрофессионального образования по направлениям: кадетские, инженерные, IT, педагогические, медицинские, курчатовские классы.

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