В Масленицу пермская эспланада станет единой развлекательной площадкой

12:52 | 25.02.2020

1 марта сразу на трех кварталах эспланады и на городской набережной развернутся праздничные мероприятия. Центром событий станет ледовый комплекс «Легенды древней Пармы», где с 13:00 до 19:00 будут выступать артисты, а все желающие смогут угоститься горячим чаем и блинами.



24 февраля началась Масленичная неделя. Во все времена люди стремились отпраздновать ее как можно богаче, сытнее и веселее, ведь считалось, что если так отметить Масленицу, то и весь следующий год будет столь же благополучным и сытым. Кроме того, считалось, что после проводов Масленицы наступала весна. В 2020 году впервые за долгое время народные поверья совпадут с календарной весной – ведь Масленичная неделя завершится 1 марта.



В Перми главная городская Масленица пройдет на городской эспланаде и объединит сразу три квартала. Главной площадкой станет ледовый комплекс «Легенды древней Пармы», где с 13:00 до 19:00 состоится праздничная программа с участием пермских артистов и творческих коллективов. На сцену в этот день выйдут участники ансамблей «Кружево», «Россо», «Ромэн», «Ярмарка», «Покров день» и «Седмица». Праздничное настроение подарят вокалисты из групп «Форте», «Ананас», «Груша» и другие. Специально в Пермь с выступлением приедет ансамбль «Забава» из города Нытвы.



Во время праздничной программы можно будет угоститься блинами и горячим чаем, а также поиграть в подвижные игры.



На площадке у монумента «Героям фронта и тыла» можно будет посостязаться в силовых умениях и ловкости. С 13:00 до 15:00 здесь пройдет турнир по силовому экстриму и шоу «Русская сила».



С 13:00 до 17:00 на площадке у Театра-Театра желающих угостят чаем с баранками, а Пермский театр кукол представит веселые миниатюры для маленьких зрителей. Здесь же будет работать кузнечная лавка. В Масленицу активности ждут и гостей пермской набережной. На променадной части можно будет встретить ряженых, попеть частушки и поиграть в подвижные игры – с 16:00 до 18:00.



Финалом праздника станет сожжение чучела Масленицы, которое состоится в ледовом городке в 18:30. На этом ледовый комплекс «Легенды древней Пармы» завершит свою работу.

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