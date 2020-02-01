Погода в Перми вновь будет весенней

12:35 | 25.02.2020

Сейчас в столице Прикамья около нуля, пасмурно. Сегодня, 25 февраля, днем в Перми будет около +2°C, ночью – до -3°C.



Завтра ожидается сильный снегопад при температуре около 0°C, вечером похолодает до -3°C. В четверг, 27 февраля, столбик термометра днем поднимется чуть выше нуля. В пятницу, по предварительным прогнозам, будет еще теплее.

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