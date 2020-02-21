Пермь: новости дня
03:08 | 23.02.2020
В этом году «Тотальный диктант» пройдет 4 апреля
В этом году акция «Тотальный диктант» пройдет в Прикамье в первую субботу апреля (4 апреля). Чтобы у жителей региона была возможность подготовиться к проверке грамотности, традиционно организуются подготовительные занятия. В этом году они будут проходить в трех точках краевой столицы каждую среду.
Занятия будут проходить с 19:00 до 20:30 в Пермской краевой библиотеке им. А. М. Горького в трех залах:
- Отдел краеведения (4-й этаж, левое крыло),
- Отдел литературы по искусству (4-й этаж, левое крыло),
- Интерактивный зал (2-й этаж, правое крыло).
Напомним, в прошлом году 36 площадок «Тотального диктанта» в Перми собрали почти 3 тысячи человек. В акции приняли участие и другие города Прикамья: Кунгур, Губаха, Чайковский, Березники, Верещагино, Суксун, Соликамск, Чернушка, Оханск, Очер и другие. На «пятерку» текст Павла Басинского написали 30 человек из 2948 пермяков.
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. Суть акции — добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности.
© «Вечерние ведомости»
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