В 5 территориях Прикамья пройдут бесплатные мастер-классы для предпринимателей

16:12 | 21.02.2020

Профессиональные юристы, маркетологи и бизнес-тренеры проведут мастер-классы и семинары в Перми, Нытве, Соликамске, Кудымкаре и Усть-Кишерти. Для жителей территорий события будут бесплатными.

27 февраля эксперты Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» отправятся сразу в пять территорий края, чтобы помочь бизнесменам прокачать навыки.

Например, руководитель бюро маркетинговых решений ClientMarket Яна Найденова расскажет в Нытве о репутации и информационном поле компании. В Соликамск приедет бизнес-тренер, специалист гостиничной сети InterContinental Hotels Group Александра Гиричева с семинаром «Технологии клиентоориентированности в бизнесе».

В Перми с предпринимателями тему «Земельные правоотношения» разберёт эксперт по правовым и земельным вопросам, практикующий юрист и директор консалтинговой компании Лариса Овсянникова. Преподаватель кафедры маркетинга экономического факультета ПГНИУ, бизнес-тренер Лариса Ежова расскажет бизнес-сообществу Кудымкара о «Личных границах и стрессоустойчивости предпринимателя». В село Усть-Кишерть отправится эксперт по финансовому планированию, руководитель налоговых консультантов компании «Налоги и право» Ирина Морозова – проведёт семинар «Самозанятые граждане. Налог на профессиональный доход в вопросах и ответах».

«Специалисты нашего центра в прошлом году помогли более 15 тысячам человек – это уже действующие предприниматели, а также те, кто только запускает свой бизнес. Не у всех есть возможность приехать в центр, не каждому комфортно смотреть вебинары. У людей должна быть возможность встретиться со специалистами лицом к лицу, разобраться в конкретной теме и получить советы по ведению своего дела, для этого эксперты «десантируются» в города», – рассказывает руководитель Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» Дмитрий Порохин.

Подробная программа мастер-классов от экспертов доступна на сайте центра (https://цпп-пермь.рф/kalendar/) и в социальных сетях https://vk.com/zpp_perm.

Бесплатные образовательные мастер-классы и семинары экспертов с бизнес-сообществом – одна из мер поддержки, доступная в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированной президентом России Владимиром Путиным. Также напомним, что к 2024 году через механизмы мер поддержек центр «Мой бизнес» должен охватить 10% субъектов МСП.

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