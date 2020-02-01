Дмитрий Махонин обсудил с главой РЖД инвестиционные проекты компании в Прикамье

15:20 | 21.02.2020

В Москве состоялась встреча главы Пермского края Дмитрия Махонина и главы «РЖД» Олега Белозерова.



Стороны обсудили развитие Чусовского направления Горнозаводской ветки Свердловской железной дороги, строительство транспортно-пересадочного узла на базе станции Пермь II и Пермского железнодорожного узла, увеличение маршрутов пригородного сообщения скоростных поездов «Ласточка» и другие темы.

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