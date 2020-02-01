Выходные в Перми будут теплыми

15:04 | 21.02.2020

Сейчас в столице Прикамья +2 градуса, пасмурно. Сегодня, 21 февраля, ночью в Перми будет -4°C.



Завтра столбик термометра покажет 0°C, ночью будет -5°C. В воскресенье, 23 февраля, днем будет -1°C, ночью – -5°C. В понедельник днем воздух прогреется до 0°C, такая же температура, по предварительным прогнозам, ожидается во вторник.

© «Вечерние ведомости»