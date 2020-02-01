В Прикамье приняты меры профилактики коронавируса

17:57 | 20.02.2020

Депутаты ЗС заслушали информацию о мерах профилактики коронавирусной инфекции.



Постановление о заслушивании информации принято на заседании Законодательного собрания по инициативе депутата Ильи Шулькина.



По словам министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, специалисты ведомства ежедневно проводят мониторинг ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, зарегистрированной преимущественно в Китае. В настоящее время ни одного носителя коронавируса в Прикамье не зарегистрировано.



Со стороны Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю усилен санитарно-карантинный контроль в аэропорту «Большое Савино». Всех прибывших пассажиров осматривают и проверяют тепловизиром, также информируют о ситуации и о мерах профилактики. Пассажиры, которые пересекают границу, подлежат наблюдению врачей в течение 14 дней.



На территории Перми создано обсервационное отделение и закуплены необходимые препараты. Специалисты разрабатывают рекомендации и проводят дополнительные бесплатные обследования.

© «Вечерние ведомости»