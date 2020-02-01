ЗС Пермского края приняло закон о безопасности детского отдыха

17:52 | 20.02.2020

Краевые парламентарии во втором чтении приняли законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае».



Изменения уточняют понятийный аппарат и типологию организаций отдыха и оздоровления детей. На краевом уровне и в муниципальных образованиях должны быть созданы межведомственные комиссии, которые будут контролировать деятельность организаций.



Становится обязательным размещение информации о предоставленной родителям государственной поддержке отдыха и оздоровления детей в Единой государственной информационной системе социального обеспечении.



До 1 мая 2020 года все организации должны предоставить сведения о своей деятельности для включения их в единый реестр организаций детского отдыха. Только после этого организации получают право на работу с детьми. С 1 июня 2020 года будет создана единая информационная система.

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