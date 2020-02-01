В Прикамье внесены изменения в Перечень дорожных работ

17:48 | 20.02.2020

В Законодательном собрании приняты поправки в Перечень объектов автодорожного строительства Пермского края.



Скорректированы параметры по строительству автомобильной дороги «Обход г. Чусового». Авторы документа внесли предложение об увеличении оценочной стоимости данного объекта на 44,3 млн рублей. Это связано с выполнением комплекса работ по устройству стационарного электрического освещения, а также с завершением строительно-монтажных работ по устранению оползневого склона. Сроки окончания строительства предлагается перенести на 1 год - с 2019 на 2020 год.



По автомобильной дороге «Обход п. Куеда» с путепроводом через железнодорожные пути в Куединском районе Пермского края» предлагается увеличить оценочную стоимость объекта на 32,2 млн рублей в связи с выполнением комплекса работ по устройству стационарного электрического освещения. Сроки окончания строительства также предлагается перенести с 2019 на 2020 год.



Также планируется выполнить комплекс работ по изъятию земельных участков постоянной полосы отвода «Автомобильная дорога Пермь - Березники (обход п. Полазна)».

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