Парламент Пермского края обсудил внедрение системы «Умный лес»

17:43 | 20.02.2020

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который направлен на регулирование «теневого» рынка леса.



По мнению инициаторов законопроекта, документ нужен для усиления контроля за транспортировкой и оборотом древесины в целях сокращения «незаконной» вырубки на основе реализации пилотного проекта «Умный лес».



В законопроекте предусматривается формирование электронного сопроводительного документа на каждой стадии перемещения необработанной древесины и пиломатериалов. Также вводится регистрация всех пунктов хранения и переработки древесины в единой информационной системе, балансовая система учета необработанной древесины и пиломатериалов на пунктах хранения и переработки. Заложено распределение ответственности за незаконную транспортировку древесины на перевозчика.



В ходе обсуждения по законопроекту высказался депутат Законодательного собрания Виктор Баранов. По его мнению, сегодня трудно осуществлять передачу данных об объемах вырубки леса с делянки в режиме онлайн. К тому же, как отметил парламентарий, сама система «Умный лес» нуждается в доработке.



Депутат Юрий Борисовец также отметил, что сегодня существует вопросы по покрытию сотовой связью и интернетом малых населенных пунктов. «Как раз в таких поселениях и работают лесники, - заметил депутат. - Однако нужно быть последовательным и разобраться во всем, что касается этого вопроса. Предлагаю принять законопроект в первом чтении и доработать».



Напомним, рассматриваемый проект закона разработан взамен действующего Закона Пермского края от 13.09.2016 № 684-ПК «О регулировании отдельных отношений в сфере деятельности пунктов переработки древесины на территории Пермского края». Согласно документу данный Закон вступает в силу после вступления в силу правового акта Правительства Пермского края о вводе в эксплуатацию региональной государственной системы «Умный лес». Предварительная дата начала работы системы – декабрь 2020 года.

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