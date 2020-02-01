«Горьковка» приглашает пермяков на олимпиаду и генеалогические консультации

17:39 | 20.02.2020

22 февраля в 14:00 в пермской библиотеке им. Горького начнется встреча на английском языке, посвященная Ирану.



Модератор Реза Хаджеби - путешественник, переводчик, учитель английского, знаток персидской истории и культуры. Он расскажет об удивительном Иране, родине Омара Хайяма, Руми, Авиценны, о земле, где родились интереснейшие религии - зороастризм и бахаи. О стране, которая входит в первую тройку в мире по количеству памятников ЮНЕСКО. Участники узнают, почему стоит путешествовать по Ирану как любителям истории, так и обожателям природы, какие горы, пустыни, моря, острова, леса нужно посетить обязательно, как организовать путешествие, и почему иранцы самые гостеприимные люди на свете. Конференц-зал (левое крыло, 3 этаж). Вход свободный, 16+.



22 февраля с 11:00 до 17:00 в рамках проведения Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов состоится региональный отборочный этап направлений «Парламентские дебаты», «Управленческие поединки» и «Программирование».



Олимпиада проводится в целях создания условий для интеллектуального развития студенческой молодежи и привлечения ее к научно-инновационным формам деятельности. Управленческие бои в рамках олимпиады призваны вовлечь талантливую молодежь в интеллектуально-творческую и научно-практическую деятельность, а также выявить и распространить лучшие практики. Участники будут проводить публичное интеллектуальное единоборство, где каждый сможет показать свое мастерство в решении заданной конфликтной управленческой ситуации, выступая при этом в разных ролях. На туре по программированию участники будут искать решение предложенных проблемных ситуаций и задач, связанных с особенностями этого направления. Победители игры войдут в состав делегации Пермского края.



24 февраля пройдет Tolles Diktat. Немецкий читальный зал «Горьковки» присоединяется к Всероссийской открытой акции «Tolles Diktat» https://tollesdiktat.rusdeutsch.ru, которая пройдет в 8-й раз для популяризации немецкого языка и развития культуры грамотного письма на немецком языке. Акция проводится по инициативе общественных организаций российских немцев и приурочена к Международному дню родного языка ЮНЕСКО 21 февраля. В 13:00 – уровни A1 и B2, в 14:00 – уровни A2 и C1, в 15:00 – уровень В1. Заявку отправлять на почту deutscherlesesaal-perm@yandex.ru. Все участники получат сертификаты в электронном виде. Немецкий читальный зал (левое крыло, 2 этаж), 12+.



24 февраля в 12:00 пройдут консультации по генеалогическому поиску и составлению родословных.



Пермская государственная краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького и Пермское отделение Уральского историко-родословного общества приглашают всех желающих на бесплатные индивидуальные консультации по генеалогическому поиску и составлению родословных. Отдел краеведения (4 этаж, левое крыло). Вход свободный, 12+.

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