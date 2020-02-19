Пермь: новости дня
12:56 | 20.02.2020
В Пермском крае началось вручение юбилейных медалей ветеранам
«Хочу сказать вам большое спасибо! – подчеркнул Дмитрий Махонин. – Это искренние чувства, потому что невозможно переоценить тот подвиг, который был совершен вами, как на полях сражения, так и в тылу».
По словам Дмитрия Махонина, история Великой Отечественной войны складывается из судеб каждой российской семьи. История не обошла стороной и его самого – на фронте воевал его дед. Глава Прикамья вспомнил и подвиг своего земляка из Чердыни – Александра Ивановича Спирина, посмертно награжденного звездой Героя Советского Союза. Именем Александра Спирина, который проявил себя во время прорыва блокады Ленинграда, названа школа в Чердыни.
Всего в регионе юбилейную медаль, учрежденную президентом Владимиром Путиным, получат 14,5 тысячи участников войны, тружеников тыла, узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда. Во вручении будут участвовать ветеранские организации, главы территорий, представители депутатского корпуса.
Десять ветеранов получили награды на торжественном приеме у главы региона. Медали вручали начальник ГУ МВД по Пермскому краю Михаил Давыдов, прокурор региона Андрея Юмшанов и руководитель краевого следственного управления СК России Сергей Сарапульцев.
Один из тех, кто был удостоен награды, – Иван Антонович Шапорев. Он был удостоен орденами Отечественной войны I степени, Красной звезды, знаком Почета и 20 медалями за боевые заслуги в годы войны, подготовку инженерных кадров и воспитание молодежи. Во время войны им выдали полушубки, присланные из Молотовской области, вспоминает ветеран: «Позже я узнал, что регион шествовал над Северо-Западным фронтом, где я воевал. А теперь я и сам пермяк».
В дополнение к юбилейным медалям в честь 75-летия Победы до 9 Мая будут вручены региональные памятные знаки – такие награды получат 151 тысяча жителей Пермского края. Как пояснил глава Прикамья, памятные знаки предназначены тем людям, которые в силу возраста не принимали участие в военных действиях: им тогда еще не было восемнадцати. Свой подвиг они совершили при восстановлении государства после войны.
Завершая торжественный прием, Дмитрий Махонин пожелал ветеранам здоровья и благополучия: «Берегите себя, не болейте и будьте с нами».
Отметим, что старт вручению медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 18 февраля дал Владимир Путин. В День прорыва блокады Ленинграда президент вручил медали первым четырем ветеранам.
© «Вечерние ведомости»
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