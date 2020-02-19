Более 4,5 тысячи жителей сел и деревень Прикамья получат доступ к сотовой 3G-связи к осени этого года

12:16 | 20.02.2020

11 базовых станций сотовой связи 3G будет установлено в текущем году в деревнях и селах Прикамья, где проживает свыше 4,5 тысячи человек. Все работы будут выполнены по госконтракту с министерством информационного развития и связи Пермского края в рамках реализации региональной программы «Информационное общество» компанией «Ростелеком».



Впервые мобильная связь в этом году появится в следующих населенных пунктах Пермского края: п. Скопкортная (Александровский район), ст. п. Парма (Губахинский городской округ), п. Вая (Красновишерский район), п. Ломовка (Лысьвенский городской округ), д. Груни (Нытвенский район), п. Сим (Соликамский район), п. Вильва (Горнозаводский район), п. Акилово (Кочевский район), а также с. Верхний Сып, с. Нижний Сып, д. Ломь Уинского района.



«Обеспечение жителей удаленных сельских поселений Пермского края доступом к качественной сотовой связи - одно из приоритетных направлений. До конца 2021 года сотовая связь и интернет появятся во всех населенных пунктах края с населением от 250 до 2 тыс. человек. За это время сотовой связью будет обеспечено 48 населенных пунктов. В рамках исполнения государственных контрактов в этом году будет подключено 11 населенных пунктов», - рассказал министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин.



Проект направлен на то, чтобы сделать мобильную связь доступной жителям малонаселенных пунктов, а также для организации населению оперативной медицинской помощи и своевременного оповещения о чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях. Помимо голосовой связи и передачи данных, будет обеспечена возможность передачи абонентам сигналов оповещения и экстренной информации.



По словам директора Пермского филиала «Ростелекома» Петра Козловского, с появлением мобильной связи жители этих сел и деревень получат доступ к информационным порталам, медиа-ресурсам, социальным сетям, а также к Единому порталу госуслуг, где в электронном виде можно получить более двух тысяч федеральных, региональных и муниципальных услуг.



В 2019 году в рамках договора с компанией «Ростелеком» связь появилась в восьми населенных пунктах Березовского, Горнозаводского, Октябрьского, Суксунского, Куединского районов и Лысьвы. Самый крупный поселок — Невидимка (810 человек, Лысьвенский городской округ). Четыре поселения подключила компания «Мегафон» в Большесосновском, Еловском, Кудымкарском и Усольском районах, еще шесть - МТС (Октябрьский, Оханский, Частинский районы и Лысьва), среди которых поселок Рассоленки (проживает 646 человек, Лысьвенский городской округ).

© «Вечерние ведомости»