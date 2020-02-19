Кадеты из Прикамья победили в международных соревнованиях

12:08 | 20.02.2020

В Перми состоялась торжественная церемония закрытия XVIII Международного слета юных патриотов «Равнение на Победу!», проходившего под патронажем полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Участников слета на церемонии закрытия поприветствовал заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев. «Важнейшая задача органов государственной власти, поставленная президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, – подготовка молодого поколения, обладающего отличными знаниями, полезными жизненными навыками, способного к саморазвитию и готового защищать свою Родину. Считаю, что слет полностью отвечает задачам патриотического воспитания молодежи и является своеобразным генератором новых педагогических практик и методик патриотического воспитания. Особенно важно, что в этом уникальном образовательном проекте принимают участие наши зарубежные друзья. В объявленный президентом России Год памяти и славы это особенно символично», - заметил Олег Машковцев, вручая приз лучшей иностранной делегации из г. Рудный, Казахстан, от имени полномочного представителя президента РФ в ПФО.

В командном зачете победа досталась воспитанникам Пермского президентского кадетского училища имени Героя России Ф. Кузьмина войск национальной гвардии РФ, на базе которого и проводилось мероприятие. Лучшие в индивидуальных зачетах отправятся в МДЦ «Артек» на специальную военно-патриотическую смену.

Отметим, слет юных патриотов – это визитная карточка военно-патриотического движения Приволжского федерального округа. Ежегодно в мероприятии принимают участие воспитанники кадетских корпусов и школ, лицеев, военно-патриотических клубов и общественных объединений субъектов Российской Федерации и зарубежья.

В этом году в слете, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняла участие 41 команда – около 800 девчонок и мальчишек. Для ребят были организованы практические занятия по огневой и тактической подготовке в условиях зимнего леса, радиационной, химической и биологической защите, медицине, пожарному делу, военной топографии и множеству других дисциплин.

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