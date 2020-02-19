Из бюджета Прикамья дополнительно выделят 453 млн рублей на решение проблем обманутых дольщиков

11:45 | 20.02.2020

18 февраля состоялась рабочая встреча главы Пермского края Дмитрия Махонина с генеральным директором Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Олегом Говоруном. Темой встречи стала достройка проблемных объектов в Прикамье.



Дмитрий Махонин попросил дополнительной поддержки Фонда. Он обозначил, что в крае серьезно ощущается проблема обманутых дольщиков, объектов много, поэтому принимать меры необходимо как можно скорее. Он попросил Олега Говоруна по возможности ускорить процесс принятия решений по 39 долгостроям, в отношении которых ранее были направлены ходатайства в Фонд. Специалисты должны определить способ восстановления прав граждан: достройка или выплата компенсаций. Край готов софинансировать мероприятия, утвержденные Фондом.



На эти цели в 2020 году из бюджета края предлагается дополнительно выделить 453 млн рублей. Соответствующая поправка внесена в проект бюджета. Благодаря этим средствам решения Фонда получится исполнять быстрее.



Напомним, в Пермском крае активная работа по решению проблем обманутых дольщиков ведется с 2017 года. Для ее решения экс-губернатор края Максим Решетников поручил краевому минстрою наладить системную работу с пострадавшими гражданами. В результате за три года в регионе введено в эксплуатацию 17 долгостроев.

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