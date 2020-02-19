Глава Прикамья поручил правительству создать программу развития предпринимательства

10:02 | 20.02.2020

В среду, 19 февраля, на заседании правительства Пермского края обсудили реализацию проекта «Покупай пермское», который направлен на продвижение продукции местных производителей на региональный, федеральный и зарубежные рынки.

На данный момент в проекте состоит почти 300 участников, среди которых как крупные предприятия, так и представители малого и среднего бизнеса, производящие продукты питания и товары, а также оказывающие услуги для населения. Всего среди участников 105 производят непродовольственные товары, 82 – продовольственные, 80 – оказывают различные услуги и работы. В текущем году на реализацию проекта «Покупай пермское» из краевого бюджета направлено 35 млн рублей.

Как отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин, проект «Покупай пермское» важно развивать и дальше. Он обратил внимание, что реализацию любого проекта в Прикамье необходимо планировать на долгие годы: «Я уже об этом говорил, когда мы обсуждали адресность социальной поддержки населения, что мы с вами должны привыкнуть к планированию на 10 лет. Поручил минпрому в максимально комфортные сроки подготовить программу развития предпринимательства на долгосрочную перспективу. Мы должны создавать направления развития региона на десятилетие, чтобы граждане понимали, что мы работаем надолго».

Проект «Покупай пермское» возобновлен с 2017 года. Основное отличие обновленного проекта от старой версии – продвижение не только продуктов питания, но и непродовольственных товаров, а также услуг, оказываемых населению. Для выполнения различных целей проекта «Покупай пермское» разделяют на три уровня: «Зонтичный бренд», «Гарантия качества» и «Пермские бренды».

Задача первого уровня – популяризация местных товаров и услуг среди населения, принять участие в нем можно через подачу заявки. Второй уровень присуждается за участие пермских производителей товаров и услуг на российских и международных конкурсах, а также с помощью процедур оценки (сертификации) и народной оценки качества товаров и услуг. На третьем уровне выявляются наиболее известные пермские предприятия, которые являются гордостью Пермского края, для продвижения их продукции на российский и зарубежный рынок.

На данный момент звание «Гарантия качества» присуждено 18 региональным предприятиям, а «Пермским брендом» признаны 6 пермских организаций. Среди них: Кондитерская фабрика «Пермская», ПКФ «Благодать», «Краснокамская фабрика деревянной игрушки», Группа организаций «ЛУКОЙЛ», сеть магазинов «Семья» и Кунгурская ледяная пещера.

По данным краевого минпромторга, наибольшее количество участников проекта производят мясопродукты, мясо птицы и яйцо, рыбную гастрономию, одежду, а также оказывают образовательные, медицинские и оздоровительные услуги. При этом в проекте состоят как крупные предприятия края, так и представители малого и среднего бизнеса. Наибольшее количество участников составляют представители малого и среднего предпринимательства – 164 участника.

Вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова отметила, что в этом году активно планируется развивать систему продвижения фермерской продукции. «Надо понимать, что торговые сети не в состоянии работать с мелким товаропроизводителем и для них требуется другая система продвижения продукции. Мы исходим из того, что это должно быть совмещение офлайн- и онлайн-продаж, причем онлайновые продажи по принципу агрегатора. Наша задача объединить разнородные бизнесы, чтобы каждый из них работал с выгодой для себя», - подчеркнула она. Первая точка офлайн-продажи фермерской продукции откроется в магазине «Перекресток».

Также в ходе выступления Елена Гилязова отметила, что в рамках проекта «Покупай пермское» особое внимание уделяется повышению спроса у покупателей и потребителей в таких областях, как частное образование, гильдия добросовестных частных медицинских учреждений, а также производство одежды и обуви. По ее словам, например, пермские дизайнеры часто известны за границей, но не пользуются спросом у местного населения. В частности, для решения этого вопроса в Прикамье уже провели 2 форума моды, еще один планируется в этом году.

Для продвижения проекта работает сайт «Покупай пермское», где размещается информация обо всех предприятиях, участвующих в проекте. С ней может ознакомиться любой желающий потребитель, новости и анонсы ближайших мероприятий, а также реализована возможность подать заявку на участие в проекте или связаться с организаторами через сервис «Горячая линия».

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