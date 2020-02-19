В Перми определили дворы, которые были лучше всего украшены к Новому году

09:59 | 20.02.2020

Конкурс на лучшее новогоднее оформление дворов в пятый раз проводил департамент ЖКХ администрации города Перми. Во дворе-победителе установят новую детскую площадку.

В мэрии Перми подведены итоги конкурса «Лучшее оформление придомовых территорий многоквартирных домов Перми к Новому году». Он проводился в пятый раз. Заседание оргкомитета провел заместитель главы администрации города Игорь Субботин.

Как сообщили в городском департаменте ЖКХ, лучшие дворы выбирались в двух категориях – дома с управляющей организацией или ТСЖ и дома в непосредственном управлении. Критериями оценки были наличие на придомовой территории оформленных живых или искусственных деревьев, ледяных фигур, подсветка зданий, нормативное содержание придомовой территории в период проведения конкурса.

Самым нарядно украшенным двором с управляющей компанией признан двор по адресу: улица Леонова, 64. Жители украсили новогоднюю елку, сделали ледяные фигуры, построили горку для детей, разместили новогоднюю иллюминацию.

Во второй категории «ТСЖ и непосредственное управление» первое место занял двор по улице Ушакова, 49. Здесь активисты украсили елки, во дворе появилась новогодняя иллюминация, зона с фигурой деда Мороза и символом наступившего года – мыши. Второе место занял двор по улице Циолковского,9.

При оценке работ учитывалось не только праздничное оформление, но и качество содержания придомовой территории: во дворе не должно быть мусора, а тротуары и проезд должны быть расчищены от снега.

- Конкурс проводится в пятый раз, и всегда сложно выбрать лучших из лучших. Жители, принимавшие участие в конкурсе, старались и по достоинству были отмечены на заседании оргкомитета. Наша задача – привлечь внимание к конкурсу, чтобы на следующий год заявок было еще больше. По итогам заседания было принято решение, что двор, занявший первое место, получит возможность установить на придомовой территории детскую площадку, за второе место будут установлены малые архитектурные формы – скамейки, урны. Для того чтобы в следующем году ваш двор смог принять участие, необходимо следить за информацией о конкурсе на сайте администрации города, ознакомиться с положением конкурса и отправить заявку в департамент ЖКХ, - отметил начальник департамента ЖКХ администрации Перми Александр Власов.

Награждение состоится на следующей неделе в администрации города, победители будут награждены благодарственными письмами.

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