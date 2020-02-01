Пермь: новости дня
17:00 | 19.02.2020
«Горьковка» модернизировала «Пермскую электронную библиотеку»
Сотрудники краевой библиотеки имени Горького запустили новую версию «Пермской электронной библиотеки» (ПЭБ) (https://e.gorkilib.ru/), адаптированную для мобильных устройств. В новой «Пермской электронной библиотеке» есть полнотекстовый и профессиональный поиск. Теперь книги на сайте открываются постранично, не нужно загружать на устройство сразу весь документ.
Мобильное приложение «Пермской электронной библиотеки» позволяет читать скачанные книги без наличия интернета. Для скачивания некоторых изданий в приложении требуется логин и пароль, их можно получить после регистрации на сайте ПЭБ.
Обновленная библиотека поддерживает востребованные в сети мультимедийные документы: презентации и видеофайлы.
История создания «Пермской электронной библиотеки» началась в 2013 году. Тогда краевая библиотека имени Горького приобрела планетарный книжный сканер, и началась оцифровка книг и периодических изданий, вышедших на территории Пермского края.
Сайт «Пермской электронной библиотеки» заработал в 2015 году. В первой версии ресурса была реализована только одна функция - поиск информации, а для просмотра документа необходимо было скачать его на устройство пользователя. Это ограничивало возможности библиотеки по предоставлению доступа к полному объему оцифрованного фонда.
«Понимая, что без дальнейшей модернизации ресурса невозможно предоставить по-настоящему качественный и действительно полный объем информации, мы решили усовершенствовать систему поиска информации, адаптировать ресурс под мобильные устройства, создать мобильное приложение и дать пользователям доступ ко всему объему оцифрованного фонда. В 2019 году мы обратились с предложениями по развитию «Пермской электронной библиотеки» в министерство культуры Пермского края. Министр культуры Вячеслав Маркович Торчинский поддержал нашу инициативу», - поделилась директор ГКБУК «Пермская краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького» Елена Сезёмина.
На начало февраля 2020 года на сайте ПЭБ размещено более 12 тысяч документов: книг, периодических изданий, карт и схем, книжных страниц с автографами, статей, а также законодательных актов Российской Империи, касающихся Пермского края. Одна из коллекций ПЭБ содержит собственные издания библиотеки им. А. М. Горького.
Для удобства пользователей в новой версии ресурса сохранена прежняя структура и добавлен раздел «Художественная литература», где представлены электронные книги с портала Культура.рф. Этот раздел будет пополняться современной художественной литературой, в том числе пермских авторов.
Мобильное приложение ПЭБ для устройств с iOS в App Store называется «Библиотека ELiS» (в англоязычной версии ELiS Library); для устройств с Android в Google Play - приложение ELiS.
© «Вечерние ведомости»
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