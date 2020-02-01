Пермь: новости дня
14:20 | 19.02.2020
В Прикамье выбрали генподрядчика для строительства многофункционального центра с гостиницей
МФЦ является приоритетным инвестиционным проектом Пермского края, который находится на сопровождении регионального Агентства инвестиционного развития. В мае прошлого года в Перми было подписано соответствующее соглашение с ООО «Проспект Пермь». На данный момент на проекте уже работает генподрядчик первого этапа строительства – компания «Нью-Граунд», которая осуществляет подземные работы.
Напомним, возведение центра будет вестись в 3 этапа. Первый этап, который включает строительство детского центра, кинотеатра, ресторанов, торговых площадей и парковку на 530 машин, планируется закончить в 2021 году. Строительство гостиницы завершится до 2023 года. Конгресс-центр, рестораны, торговые площади, паркинг на 670 машин, в рамках третьего этапа, предполагается построить в 2023 году.
«Мы постараемся создать украшение города Перми – проект готовили английские архитекторы. Также мы планируем привезти сюда операторов, которых в Перми еще нет. Начиная от гостиничного бизнеса (подписан меморандум с гостиничной сетью Radisson Hotel Group – прим. ред.), заканчивая торговым марками и услугами, которые будут представлены в многофункциональном центре», - рассказал в мае 2019 года учредитель ООО «Проспект Пермь» Александр Петров. Ранее сообщалось, что строительство центра позволит создать порядка 2,3 тыс. новых рабочих мест в Прикамье.
Проект многофункционального центра предусматривает пешеходное соединение сразу нескольких кварталов. Три квартала, от эспланады до набережной, будут соединены подземным переходом, также планируется построить наземный пешеходный мост через ул. Попова.
Общий объем инвестиций в реализацию проекта превысит 8,6 млрд рублей.
ЛимакМаращСтрой - это партнерство двух международных лидеров строительной отрасли: Limak Group и МАРАЩСТРОЙ. Компания Limak основана в 1976 году. За 40 лет успешно реализовала более 160 проектов разного масштаба, важности и стоимости в 15 странах мира. Одним из главных проектов, реализованных компанией, стало строительство аэропорта Стамбул, уникального, современного, одного из крупнейших в мире. Строительство первой очереди аэропорта общей площадью 1,4 млн квадратных метров заняло всего 30 месяцев. В декабре 2017 компанией ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ сдан в эксплуатацию международный аэропортовый комплекс «Платов» в Ростове-на-Дону. Он стал первой крупной международной воздушной гаванью, созданной с нуля в Российской Федерации с 1991 года, и вошел в топ-10 крупнейших региональных аэропортов России.
© «Вечерние ведомости»
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