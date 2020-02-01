Пермь: новости дня
14:07 | 19.02.2020
Каждый четвертый продукт в сетевых магазинах Прикамья – местный
Как напомнил глава Прикамья Дмитрий Махонин, проект был возрожден 2 года назад. «За последний год к «Покупай пермское» присоединилось 100 предпринимателей. Сейчас в нем присутствуют предприниматели с общим оборотом порядка 26 млрд рублей. Основной показатель, который меня порадовал, это увеличение реализации в торговых сетях местной продукции», - подчеркнул он.
По данным краевого минпромторга, доля продукции местных товаропроизводителей в федеральных торговых сетях Пермского края за два года выросла на 5% и составляет в среднем 23%. Таким образом, почти каждый 4-й продукт на прилавках торговых сетей Прикамья - местный.
По словам заместителя председателя правительства Пермского края - министра промышленности Алексея Чибисова, росту доли продукции местных производителей способствуют мероприятия, проводимые в рамках проекта «Покупай пермское». «Одно из основных направлений деятельности проекта – это закупочные сессии с крупнейшими сетями региона – Х5 Ритейл групп («Пятерочка, «Карусель», «Перекресток»), «Магнит», «Лента», «Монетка» и «Семья». В 2018-2019 годах в таких сессиях приняли участие более 100 предпринимателей», - рассказал он.
Также Алексей Чибисов отметил, что благодаря мероприятиям такого формата производители получили возможность при личном общении презентовать свою продукцию региональным директорам и менеджерам по закупкам торговых сетей, задать интересующие вопросы и обменяться контактами для дальнейшего перспективного сотрудничества по представлению своей продукции в магазинах сети как в крае, так и за пределами региона. «По итогам торгово-закупочных сессий в среднем 10-15% участников выходят на стадию заключения контрактов о поставках своей продукции в торговую сеть или расширении ассортимента в торговой сети», - подчеркнул зампред.
Помимо закупочных сессий в рамках «Покупай пермское» были организованы выставочные экспозиции участников проекта на крупнейших региональных форумах, организовано участие в культурных событиях города, таких, как показы местных дизайнеров на «Дягилевском фестивале» и проведение полуфинала чемпионата России по парикмахерскому искусству. Для жителей региона и предпринимателей состоялись промо-туры по предприятиям Прикамья, а для участников проекта были организованы образовательные мероприятия по вопросам маркетинга и продвижения их продукции.
Кроме того, в краевой столице состоялись крупные выставочно-ярмарочные мероприятия с элементами дегустации современного формата, такие, как ярмарка в День Города-2019 и «Большая пермская дегустация». Отличиями данных ярмарок стало то, что помимо традиционной торговли для посетителей на ярмарках была предусмотрена насыщенная интересная развлекательная программа, мастер-классы, дегустации.
В планах на 2020 год – проведение еще нескольких закупочных сессий с торговыми сетями, организация крупных выставочных экспозиций на крупнейших и знаковых мероприятиях – форумах и городских праздниках, проведение промо-туров и дегустаций.
Подробнее о мероприятиях «Покупай пермское» можно узнать на официальном сайте проекта https://pokupaypermskoe.ru/, а также в социальных сетях.
© «Вечерние ведомости»
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